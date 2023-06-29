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Кишкові палички та фекалії: де купатися на Харківщині небезпечно (карта)

Суспільство 12:45   29.06.2023
Вікторія Яковенко
Кишкові палички та фекалії: де купатися на Харківщині небезпечно (карта)

За результатами лабораторних досліджень на шести пляжах Харківщини не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним нормам.

Про це повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Загалом санлікарі перевірили 13 місць відпочинку на водних об’єктах Харківщини. Перелік розміщено тут.

За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень фахівці встановили, що вода в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у Харкові не відповідає гігієнічним нормам.

«Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм. У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах», – попередили фахівці.

Перелік пляжів, які наразі не є безпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Читайте також: В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За результатами лабораторних досліджень на шести пляжах Харківщини не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним нормам.".