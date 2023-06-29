Кишечные палочки и фекалии: где купаться на Харьковщине опасно (карта)

По результатам лабораторных исследований на шести пляжах Харьковщины не рекомендуют купаться из-за несоответствия воды гигиеническим нормам.

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины».

В общей сложности санврачи проверили 13 мест отдыха на Харьковщины. С их списком можно ознакомиться здесь.

По результатам последних лабораторных исследований специалисты установили, что вода на пляжах «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавловского гидропарка, Безлюдовское и Петренковское водохранилищ, Основянского озера в Харькове не соответствует гигиеническим нормам.

«Сверхнормативное содержание в воде лактозопозитивных кишечных палочек и наличие в ней микроорганизмов (E.coli, энтерококк), обычно находящихся в кишечнике человека и теплокровных животных, свидетельствует о свежем фекальном загрязнении водоемов. В связи с этим подчеркиваем потенциальную эпидемическую опасность воды во всех указанных выше местах массового отдыха и не рекомендуем купание в этих водоемах», — предупредили специалисты.

Список пляжей, которые не являются безопасными для купания, отображены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

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