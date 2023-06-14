В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом

В Богодуховском районе Харьковской области этим летом запретили открывать пляжи для купания и массового отдыха.

Такое решение приняли на районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Оповестить людей об опасности посещения необорудованных и неприспособленных мест массового отдыха на воде должны через СМИ.