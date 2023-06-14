В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом
В Богодуховском районе Харьковской области этим летом запретили открывать пляжи для купания и массового отдыха.
Такое решение приняли на районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Оповестить людей об опасности посещения необорудованных и неприспособленных мест массового отдыха на воде должны через СМИ.
Читайте также: Купальный сезон: в Харькове подготовили 5 пляжей, почти все открылись – ГСЧС
Новости по теме:
Вы читали новость: «В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе Харьковской области этим летом запретили открывать пляжи для купания и массового отдыха.".