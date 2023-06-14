Live
  • Среда 14.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🔴

В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом

Общество 19:54   14.06.2023
Елена Нагорная
В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом

В Богодуховском районе Харьковской области этим летом запретили открывать пляжи для купания и массового отдыха.

Такое решение приняли на районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Оповестить людей об опасности посещения необорудованных и неприспособленных мест массового отдыха на воде должны через СМИ.

Читайте также: Купальный сезон: в Харькове подготовили 5 пляжей, почти все открылись – ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом
В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом
14.06.2023
Выпускной вальс в прифронтовом Харькове станцевали ученики 51-й школы (видео)
Выпускной вальс в прифронтовом Харькове станцевали ученики 51-й школы (видео)
14.06.2023
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
14.06.2023
В бордель за границей вербовала одесситок коварная харьковчанка
В бордель за границей вербовала одесситок коварная харьковчанка
14.06.2023
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
14.06.2023
Четыре дороги Харьковщины пошли трещинами: как останавливают разрушение
Четыре дороги Харьковщины пошли трещинами: как останавливают разрушение
14.06.2023

Новости по теме:

19:54
В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом
19:24
Три харьковских трамвая в четверг будут ходить по-другому
18:53
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
18:39
В Индустриальном районе Харькова ликвидировали стихийную свалку
18:33
Бешенство на Харьковщине. В Лозовской громаде вводят карантин из-за лисы

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В одном из районов Харьковщины запретили открывать пляжи этим летом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 19:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе Харьковской области этим летом запретили открывать пляжи для купания и массового отдыха.".