Купальный сезон: в Харькове подготовили 5 пляжей, почти все открылись – ГСЧС

В Харькове в этом сезоне будут официально работать 5 пляжей. В общем в области планируют открыть 12 мест отдыха.

Об этом 8 июня во время брифинга сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский.

«На сегодняшний момент в Харькове и в Харьковской области уже определено и готовится к открытию 12 мест. Это Безлюдовский поселковый совет, будет открывать 5 пляжей, Песочинский поселковый совет – 1, Змиевский городской совет – 1 пляж, и в городе Харькове – будет 5 мест отдыха на водных объектах», — рассказали в ГСЧС.

В частности, в Харькове будут работать Журавлевский гидропарк (3 места отдыха), «Петренки» и Алексеевский гидропарк.

«На сегодняшний момент они почти все открыты. Остались вопросы по обучению плавцов-спасателей. Это уже завершается, это почти 3-4 дня, и пляжи будут готовы к отдыху», – добавил Колосовский.