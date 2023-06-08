Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
У Харкові цього сезону офіційно працюватимуть 5 пляжів. Загалом в області планують відкрити 12 місць відпочинку.
Про це 8 червня під час брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.
«На сьогоднішній момент в Харкові й в Харківській області вже визначено і готується до відкриття 12 місць. Це Безлюдівська селищна рада, буде відкривати 5 пляжів, Пісочинська селищна рада – 1, Зміївська міська рада – 1 пляж, і в місті Харкові – буде 5 місць відпочинку на водних об’єктах», – розповіли в ДСНС.
Зокрема, в Харкові працюватимуть Журавлівський гідропарк (3 місця відпочинку), “Петренки” та Олексіївський гідропарк.
«На сьогоднішній момент вони майже всі відкриті. Залишилися питання по навчанню плавців-рятувальників. Це вже завершується, це майже 3-4 дні, і пляжі будуть готові до відпочинку», – додав Колосовський.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові цього сезону офіційно працюватимуть 5 пляжів. Загалом в області планують відкрити 12 місць відпочинку.".