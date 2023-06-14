В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа

У Богодухівському районі Харківської області цього літа заборонили відкривати пляжі для купання та масового відпочинку.

Таке рішення ухвалили на районній комісії з питань ТЕБ ​​та НС, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Сповістити людей про небезпеку відвідування необладнаних та непристосованих місць масового відпочинку на воді мають через ЗМІ.