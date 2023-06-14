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В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа

Суспільство 19:54   14.06.2023
Олена Нагорна
В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа

У Богодухівському районі Харківської області цього літа заборонили відкривати пляжі для купання та масового відпочинку.

Таке рішення ухвалили на районній комісії з питань ТЕБ ​​та НС, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Сповістити людей про небезпеку відвідування необладнаних та непристосованих місць масового відпочинку на воді мають через ЗМІ.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 19:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівському районі Харківської області цього літа заборонили відкривати пляжі для купання та масового відпочинку.".