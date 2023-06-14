В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа
У Богодухівському районі Харківської області цього літа заборонили відкривати пляжі для купання та масового відпочинку.
Таке рішення ухвалили на районній комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Сповістити людей про небезпеку відвідування необладнаних та непристосованих місць масового відпочинку на воді мають через ЗМІ.
Читайте також: Купальний сезон: у Харкові підготували 5 пляжів, майже всі відкрилися – ДСНС
Новини за темою:
Ви читали новину: «В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівському районі Харківської області цього літа заборонили відкривати пляжі для купання та масового відпочинку.".