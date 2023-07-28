У річці в селищі Зачепилівка не рекомендують купатися через кишкову паличку

У воді річки Берестова в селищі Зачепилівка на Харківщині виявили перевищення норми кишкової палочки.

«За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що в межах зони купання на річці Берестова в селищі Зачепилівка проби води за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок не відповідали гігієнічному нормативу (не більше 5 000 на літр)», – повідомили в ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Загалом під наглядом фахівців на території Харківщини – 13 місць відпочинку.

«При повторних лабораторних дослідженнях встановлено, що вода в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у Харкові та на річці Берестова в Краснограді не відповідає гігієнічним нормативам за вмістом лактозопозитивних кишкових паличок», – додали спеціалісти.

З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.