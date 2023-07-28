Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня

У вихідні у Харкові та області опади та грози очікуються в суботу, також дощі можливі з понеділка по середу, йдеться у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У суботу, 29 липня, – хмарно з проясненнями.

По області: Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Температура вночі складе 12 – 17°, вдень 22 – 27°.

У Харкові вночі очікується дощ, вдень – невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14 – 16°, вдень – 24 – 26°.

У неділю, 30 липня, – у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Нічна температура 13 – 18°, вдень – 23 – 28°.

У понеділок, 31 липня, також очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ, місцями грози. Вночі термометри покажуть 14 – 19°, вдень – 24 – 29°.

У вівторок, 1 серпня, – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 14 – 19°, вдень – 25 – 30°.

У середу, 2 серпня, – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14 – 19°, вдень – 26 – 31°.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 3-6 серпня – без опадів. Вночі 19 – 25°; вдень 30 – 35°, місцями до 39°.

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