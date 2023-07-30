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На Харківщині в понеділок – грози: синоптики попереджають про небезпеку

Суспільство 16:53   30.07.2023
Олена Нагорна
На Харківщині в понеділок – грози: синоптики попереджають про небезпеку Фото: Василь Голосний

Про небезпечні погодні явища у понеділок, 31 липня, попереджає мешканців Харківської області Регіональний центр із гідрометеорології.

Вранці та вдень у Харкові та області очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні погодні явища у понеділок, 31 липня, попереджає мешканців Харківської області Регіональний центр із гідрометеорології.".