На Харківщині в понеділок – грози: синоптики попереджають про небезпеку

Про небезпечні погодні явища у понеділок, 31 липня, попереджає мешканців Харківської області Регіональний центр із гідрометеорології.

Вранці та вдень у Харкові та області очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.

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