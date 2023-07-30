На Харківщині в понеділок – грози: синоптики попереджають про небезпеку
Фото: Василь Голосний
Про небезпечні погодні явища у понеділок, 31 липня, попереджає мешканців Харківської області Регіональний центр із гідрометеорології.
Вранці та вдень у Харкові та області очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.
Читайте також: Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині в понеділок – грози: синоптики попереджають про небезпеку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 16:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні погодні явища у понеділок, 31 липня, попереджає мешканців Харківської області Регіональний центр із гідрометеорології.".