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На Харківщині оголосили штормове попередження: 1 серпня очікуються грози

Суспільство 14:14   31.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині оголосили штормове попередження: 1 серпня очікуються грози Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

У Харкові та області на 1 серпня синоптики оголосили штормове попередження – рівень небезпеки «жовтий».

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

«1 серпня по області та місту очікуються грози», – зазначили синоптики.

Читайте також: На Харківщині в понеділок – грози: синоптики попереджають про небезпеку

Автор: Вікторія Яковенко
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