На Харківщині оголосили штормове попередження: 1 серпня очікуються грози
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
У Харкові та області на 1 серпня синоптики оголосили штормове попередження – рівень небезпеки «жовтий».
Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
«1 серпня по області та місту очікуються грози», – зазначили синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області на 1 серпня синоптики оголосили штормове попередження – рівень небезпеки «жовтий».".