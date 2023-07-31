На Харківщині оголосили штормове попередження: 1 серпня очікуються грози

У Харкові та області на 1 серпня синоптики оголосили штормове попередження – рівень небезпеки «жовтий».

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

«1 серпня по області та місту очікуються грози», – зазначили синоптики.