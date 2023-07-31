Громада на Харківщині заборонила водіям їздити без глушника
Фото: Краснокутська селищна рада
Краснокутська громада через війну заборонили їздити транспорту без глушника.
Відповідне рішення ухвалив виконком Краснокутської селищної ради.
За інформацією місцевої ради, таке рішення ухвалили у зв’язку з чисельними скаргами жителів.
«Велика кількість населення переживає наслідки війни не тільки фізично, але й психічно. Це проявляється у вигляді підвищеної тривоги, гострої стресової відповіді, ПТСР», – зазначили в громаді.
За їхніми даними, порушників затримуватимуть, їх притягнуть до відповідальності за порушення ПДР. Транспортні засоби будуть доставлені на спеціальний майданчик (стоянку).
Рішення діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Краснокутська громада через війну заборонили їздити транспорту без глушника.".