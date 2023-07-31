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Громада на Харківщині заборонила водіям їздити без глушника

Суспільство 15:40   31.07.2023
Вікторія Яковенко
Громада на Харківщині заборонила водіям їздити без глушника Фото: Краснокутська селищна рада

Краснокутська громада через війну заборонили їздити транспорту без глушника.

Відповідне рішення ухвалив виконком Краснокутської селищної ради.

За інформацією місцевої ради, таке рішення ухвалили у зв’язку з чисельними скаргами жителів.

«Велика кількість населення переживає наслідки війни не тільки фізично, але й психічно. Це проявляється у вигляді підвищеної тривоги, гострої стресової відповіді, ПТСР», – зазначили в громаді.

За їхніми даними, порушників затримуватимуть, їх притягнуть до відповідальності за порушення ПДР. Транспортні засоби будуть доставлені на спеціальний майданчик (стоянку).

Рішення діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 15:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Краснокутська громада через війну заборонили їздити транспорту без глушника.".