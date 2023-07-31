Громада на Харківщині заборонила водіям їздити без глушника

Краснокутська громада через війну заборонили їздити транспорту без глушника.

Відповідне рішення ухвалив виконком Краснокутської селищної ради.

За інформацією місцевої ради, таке рішення ухвалили у зв’язку з чисельними скаргами жителів.

«Велика кількість населення переживає наслідки війни не тільки фізично, але й психічно. Це проявляється у вигляді підвищеної тривоги, гострої стресової відповіді, ПТСР», – зазначили в громаді.

За їхніми даними, порушників затримуватимуть, їх притягнуть до відповідальності за порушення ПДР. Транспортні засоби будуть доставлені на спеціальний майданчик (стоянку).

Рішення діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні