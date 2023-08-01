Два дні трамваї у Харкові ходитимуть іншим маршрутом
2 та 3 серпня з 9:00 до 17:00 трамваї №3 та 27 не ходитимуть вул. Москалевській на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка»;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 та 3 серпня з 9:00 до 17:00 трамваї №3 та 27 не ходитимуть вул. Москалевській на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».".