У понеділок трамвай №3 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові

Рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях і вулиці Залютинській, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00 11 листопада.

Як повідомили в Харківській міськраді, причина – ремонт трамвайної колії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».