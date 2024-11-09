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У понеділок трамвай №3 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові

Суспільство 18:44   09.11.2024
Вікторія Яковенко
У понеділок трамвай №3 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові Фото: Харківська міськрада

Рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях і вулиці Залютинській, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00 11 листопада.

Як повідомили в Харківській міськраді, причина – ремонт трамвайної колії.

У цей період трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У понеділок трамвай №3 курсуватиме за іншим маршрутом у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 18:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях і вулиці Залютинській, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00 11 листопада.".