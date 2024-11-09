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В понедельник трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту в Харькове

Общество 18:44   09.11.2024
Виктория Яковенко
В понедельник трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев по улице Полтавский Шлях и улице Залютинской, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00 11 ноября.

Как сообщили в Харьковском горсовете, причина – ремонт трамвайного пути.

В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Полтавский Шлях и улице Залютинской, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00 11 ноября.".