В понедельник трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев по улице Полтавский Шлях и улице Залютинской, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00 11 ноября.
Как сообщили в Харьковском горсовете, причина – ремонт трамвайного пути.
В этот период трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: курсировать, міськрада, маршрут, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 18:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Полтавский Шлях и улице Залютинской, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00 11 ноября.".