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В выходные в Харькове трамваи изменят маршруты: причина, как будут курсировать

Общество 16:50   18.10.2024
Виктория Яковенко
В выходные в Харькове трамваи изменят маршруты: причина, как будут курсировать Фото: Харьковский горсовет

В Харькове 19 октября трамваи №8 и №27 изменят маршруты, по-другому будут курсировать 20 числа трамваи №16 и 16А. Причина – ремонт путей, сообщили в Харьковском горсовете.

В частности, движение трамваев по ул. Георгия Тарасенко, ул. Молочной до ул. Кошкина, а также по ул. Молочная и ул. Гольдберговский, от пр. Героев Харькова до пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, будет прекращен с 9:00 до 16:00 19 октября.

В этот период трамваи будут курсировать так:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.

Кроме этого, движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Нескорених на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова будет прекращен с 9:30 до 14:30 20 октября.

В этот период трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескорених – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 19 октября трамваи №8 и №27 изменят маршруты, по-другому будут курсировать 20 числа трамваи №16 и 16А. Причина – ремонт путей, сообщили в Харьковском горсовете.".