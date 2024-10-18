У вихідні в Харкові трамваї змінять маршрути: причина і як курсуватимуть
У Харкові 19 жовтня трамваї №8 і №27 змінять маршрути, по-іншому курсуватимуть 20 числа трамваї №16 і 16А. Причина – ремонт колії, повідомили у Харківській міськраді.
Зокрема, рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, від вул. Молочної до вул. Кошкіна, а також на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, від пр. Героїв Харкова до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 19 жовтня.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
Крім цього, рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Нескорених, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 9:30 до 14:30 20 жовтня.
У цей період трамваї №16 і 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: курсировать, міськрада, маршрут, ремонт, трамваи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 19 жовтня трамваї №8 і №27 змінять маршрути, по-іншому курсуватимуть 20 числа трамваї №16 і 16А. Причина – ремонт колії, повідомили у Харківській міськраді.".