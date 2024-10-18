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Фонтани у Харкові готують до зими: залишилось законсервувати 2 локації (фото)

Суспільство 15:37   18.10.2024
Вікторія Яковенко
Фонтани у Харкові готують до зими: залишилось законсервувати 2 локації (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

У Харкові комунальники продовжують готувати міські фонтани до зими. Сьогодні, 18 жовтня, взялися за Олімпійський фонтан біля Палацу спорту.

«Спустили воду, почистили чашу, демонтували світильники, форсунки й електронасоси — все, щоб фонтан пішов на «зимові канікули». Дороговартісне обладнання повернемо навесні, коли місто знову прокинеться для сезону фонтанів», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники зазначили, що йдуть за графіком та встигають до холодів. Наразі залишилося законсервувати тільки Сухий фонтан та озеро у саду ім. Шевченка.

фонтаны в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
фонтаны в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
фонтаны в Харькове готовят к зиме
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники продовжують готувати міські фонтани до зими. Сьогодні, 18 жовтня, взялися за Олімпійський фонтан біля Палацу спорту.".