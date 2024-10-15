У Харкові почали відключати фонтани – мерія (фото)

Комунальники продовжують готувати Харків до зими. У місті почали відключати фонтани, повідомили у Харківській міськраді.

Зокрема, працівники СКП «Харківзеленбуд» завершили готувати до зими один з головних водограїв міста – Дзеркальний струмінь.

«Наші майстри повністю спустили воду, вимили чашу, обробили бортики спеціальним розчином і продули труби. Крім того, вони демонтували електронасоси, форсунки та світильники. Попереду консервація ще семи фонтанів», – зазначили у КП.