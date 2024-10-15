У Харкові почали відключати фонтани – мерія (фото)
Фото: Харківська міськрада
Комунальники продовжують готувати Харків до зими. У місті почали відключати фонтани, повідомили у Харківській міськраді.
Зокрема, працівники СКП «Харківзеленбуд» завершили готувати до зими один з головних водограїв міста – Дзеркальний струмінь.
«Наші майстри повністю спустили воду, вимили чашу, обробили бортики спеціальним розчином і продули труби. Крім того, вони демонтували електронасоси, форсунки та світильники. Попереду консервація ще семи фонтанів», – зазначили у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зеркальная струя, зима, міськрада, мерія, фонтан, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 16:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують готувати Харків до зими. У місті почали відключати фонтани, повідомили у Харківській міськраді.".