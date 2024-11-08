З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині

Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 9 по 15 листопада опублікували в АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік. Однак його можуть увести у разі необхідності за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.