Неактуально – Синєгубов про глобальне переведення регіону на зелену енергетику
Чи можливо в теорії замінити ТЕЦ та ТЕС у Харківській області альтернативною енергетикою – вітровою та сонячною? Начальник ХОВА Олег Синєгубов говорить, що для регіону це неактуально.
“Ми вивчали досвід Миколаївської та Закарпатської областей, де широко використовується вітрова енергетика, зелена, сонячні панелі тощо, – зазначив Синєгубов на брифінгу. – Для вітрової електрогенерації у нас не підходить рельєф. Сонячні панелі – так, можливо, однак це великі інвестиції й це досить велика площа для ураження ворогом. Тому наразі для Харківської області це, скажімо так, неактуально, на жаль”.
Поряд із цим, наголосив Синєгубов, треба стимулювати до переходу на альтернативну енергетику населення, відповідні програми для будинків пропонує держава.
“Це і сонячні панелі, і акумулятори на будинки, і придбання генераторів, що може забезпечити критичну інфраструктуру самого будинку. Ліфти, наприклад, або теплонасоси, або водяні насоси. Функціонувати автономно незалежно від того, є електроенергія в місті чи немає”, – додав начальник ХОВА.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: Олег Синегубов, солнечные панели, Харків, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 21:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи можливо в теорії замінити ТЕЦ та ТЕС на Харківщині альтернативною енергетикою – вітровою та сонячною? Начальник ХОВА Олег Синєгубов говорить, що для регіону це неактуально".