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Неактуально — Синегубов о глобальном переводе региона на зеленую энергетику

Харьков 21:56   07.11.2024
Елена Нагорная
Неактуально — Синегубов о глобальном переводе региона на зеленую энергетику Иллюстративное фото, источник — shotam.info

Возможно ли в теории заменить ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области альтернативной энергетикой — ветровой и солнечной? Начальник ХОВА Олег Синегубов говорит, что для региона это неактуально.

«Мы изучали опыт Николаевской и Закарпатской областей, где широко используется ветровая энергетика, зеленая, солнечные панели и т.д., — отметил Синегубов на брифинге. — Для ветровой электрогенерации у нас не подходит рельеф. Солнечные панели — да, возможно, однако это большие инвестиции и это достаточно большая площадь для поражения врагом. Поэтому сейчас для Харьковской области это, скажем так, неактуально, к сожалению».

Наряду с этим, подчеркнул Синегубов, нужно стимулировать к переходу на альтернативную энергетику население, соответствующие программы для домов предлагает государство.

«Это и солнечные панели, и аккумуляторы на дома, и приобретение генераторов, что может обеспечить критическую инфраструктуру самого дома. Лифты, например, или теплонасосы, или водяные насосы. Функционировать автономно независимо от того, есть электроэнергия в городе или нет», — пояснил начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 21:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно ли заменить ТЭЦ и ТЭС на Харьковщине альтернативной энергетикой — ветровой и солнечной? Начальник ХОВА Олег Синегубов говорит, что для региона это неактуально.".