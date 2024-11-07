Неактуально — Синегубов о глобальном переводе региона на зеленую энергетику

Возможно ли в теории заменить ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области альтернативной энергетикой — ветровой и солнечной? Начальник ХОВА Олег Синегубов говорит, что для региона это неактуально.

«Мы изучали опыт Николаевской и Закарпатской областей, где широко используется ветровая энергетика, зеленая, солнечные панели и т.д., — отметил Синегубов на брифинге. — Для ветровой электрогенерации у нас не подходит рельеф. Солнечные панели — да, возможно, однако это большие инвестиции и это достаточно большая площадь для поражения врагом. Поэтому сейчас для Харьковской области это, скажем так, неактуально, к сожалению».

Наряду с этим, подчеркнул Синегубов, нужно стимулировать к переходу на альтернативную энергетику население, соответствующие программы для домов предлагает государство.

«Это и солнечные панели, и аккумуляторы на дома, и приобретение генераторов, что может обеспечить критическую инфраструктуру самого дома. Лифты, например, или теплонасосы, или водяные насосы. Функционировать автономно независимо от того, есть электроэнергия в городе или нет», — пояснил начальник ХОВА.