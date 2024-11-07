Неактуально — Синегубов о глобальном переводе региона на зеленую энергетику
Возможно ли в теории заменить ТЭЦ и ТЭС в Харьковской области альтернативной энергетикой — ветровой и солнечной? Начальник ХОВА Олег Синегубов говорит, что для региона это неактуально.
«Мы изучали опыт Николаевской и Закарпатской областей, где широко используется ветровая энергетика, зеленая, солнечные панели и т.д., — отметил Синегубов на брифинге. — Для ветровой электрогенерации у нас не подходит рельеф. Солнечные панели — да, возможно, однако это большие инвестиции и это достаточно большая площадь для поражения врагом. Поэтому сейчас для Харьковской области это, скажем так, неактуально, к сожалению».
Наряду с этим, подчеркнул Синегубов, нужно стимулировать к переходу на альтернативную энергетику население, соответствующие программы для домов предлагает государство.
«Это и солнечные панели, и аккумуляторы на дома, и приобретение генераторов, что может обеспечить критическую инфраструктуру самого дома. Лифты, например, или теплонасосы, или водяные насосы. Функционировать автономно независимо от того, есть электроэнергия в городе или нет», — пояснил начальник ХОВА.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: Олег Синегубов, солнечные панели, Харьков, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 21:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно ли заменить ТЭЦ и ТЭС на Харьковщине альтернативной энергетикой — ветровой и солнечной? Начальник ХОВА Олег Синегубов говорит, что для региона это неактуально.".