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Синегубов: грозят ли Харькову отключения света, если не будет новых ударов

Общество 19:51   07.11.2024
Елена Нагорная
Синегубов: грозят ли Харькову отключения света, если не будет новых ударов cek.dp.ua

Будут ли вводить плановые отключения электроэнергии в Харькове и области, зависит от ситуации в объединенной энергосистеме, отметил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о вероятности введения графиков отключения света, если россияне не будут наносить удары по энергообъектам и ситуация будет оставаться такой же, как сейчас.

«Мы являемся частью общенациональной системы, — отметил Синегубов. — Когда у нас весной была уничтожена вся электрогенерация и достаточно была сильно повреждена, ни одно предприятие не производило электроэнергию, то мы брали ее из других областей. Ни один город не может быть автономным. Если будет дефицит электроэнергии во всей сети, то, конечно, у нас будут плановые отключения. Если у нас будут повреждены или производства, или линии, или транзитные какие-то средства, автотрансформаторы, подстанции, то, конечно, у нас будут аварийные отключения».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут ли вводить плановые отключения электроэнергии в Харькове и области, зависит от ситуации в объединенной энергосистеме, отметил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".