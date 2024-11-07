Синєгубов: чи загрожують Харкову відключення світла, якщо не буде нових ударів
Чи будуть запроваджувати планові відключення електроенергії в Харкові та області, залежатиме від ситуації в об’єднаній енергосистемі, зазначив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про це він сказав, відповідаючи на питання щодо ймовірності введення графіків вимкнення світла, якщо росіяни не завдаватимуть ударів по енергооб’єктах і ситуація залишатиметься такою ж, як зараз.
“Ми є частиною загальнонаціональної системи, – зазначив Синєгубов. – Коли в нас навесні була знищена вся електрогенерація і досить була сильно пошкоджена, жодне підприємство не виробляло електроенергію, то ми брали її з інших областей. Жодне місто не може бути автономним. Якщо буде дефіцит електроенергії у всій мережі, то, звичайно, у нас будуть планові відключення. Якщо у нас будуть пошкоджені або виробництва, або лінії, або транзитні якісь засоби, автотрансформатори, підстанції, то, звичайно, у нас будуть аварійні відключення”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електроенергія, Олег Синегубов, світло, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи будуть запроваджувати планові відключення електроенергії в Харкові та області, залежатиме від ситуації в об’єднаній енергосистемі, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов".