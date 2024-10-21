Терехов вважає, що ця зима у Харкові буде найважчою

Вчора, 20 жовтня, три райони Харкова залишилися без світла внаслідок ударів РФ. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що це був іспит для енергетиків, і, на його думку, вони впоралися.

«Вони підключили електропостачання у райони Харкова. Наші ХТМ, наші енергетики працюють практично цілодобово. Щодо теплопостачання у нас розроблений план дій, і ми рухаємося за ним. Ця зима буде дуже важка. Якщо взяти у порівнянні з іншими зимами, які ми проходили під час війни, то це буде найважча зима. Я впевнений, що навіть з цими викликами ми перезимуємо», – зазначив мер в етері нацмарафону.