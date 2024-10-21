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Терехов вважає, що ця зима у Харкові буде найважчою

Суспільство 14:05   21.10.2024
Вікторія Яковенко
Терехов вважає, що ця зима у Харкові буде найважчою Фото: Харківська міськрада

Вчора, 20 жовтня, три райони Харкова залишилися без світла внаслідок ударів РФ. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що це був іспит для енергетиків, і, на його думку, вони впоралися.

«Вони підключили електропостачання у райони Харкова. Наші ХТМ, наші енергетики працюють практично цілодобово. Щодо теплопостачання у нас розроблений план дій, і ми рухаємося за ним. Ця зима буде дуже важка. Якщо взяти у порівнянні з іншими зимами, які ми проходили під час війни, то це буде найважча зима. Я впевнений, що навіть з цими викликами ми перезимуємо», – зазначив мер в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 20 жовтня, три райони Харкова залишилися без світла внаслідок ударів РФ. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що це був іспит для енергетиків, і, на його думку, вони впоралися.".