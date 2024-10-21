«Ускладнює проведення опалювального сезону» – ОВА про останню атаку на Харків

Харків і область технічно готові до опалювального сезону на 100%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Однак, чергова атака показала, що у нас було аварійне відключення електроенергії. Тому це все ускладнює проведення опалювального сезону. На 20% всі об’єкти у нас повністю автономні», – сказав Синєгубов.

За його даними, в регіоні є 913 «пунктів незламності», вже відкрили понад 100, інші запрацюють за потреби.