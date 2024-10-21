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«Ускладнює проведення опалювального сезону» – ОВА про останню атаку на Харків

Суспільство 12:42   21.10.2024
Вікторія Яковенко
«Ускладнює проведення опалювального сезону» – ОВА про останню атаку на Харків скриншот

Харків і область технічно готові до опалювального сезону на 100%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Однак, чергова атака показала, що у нас було  аварійне відключення електроенергії. Тому це все ускладнює проведення опалювального сезону. На 20% всі об’єкти у нас повністю автономні», – сказав Синєгубов.

За його даними, в регіоні є 913 «пунктів незламності», вже відкрили понад 100, інші запрацюють за потреби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків і область технічно готові до опалювального сезону на 100%, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".