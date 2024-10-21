«Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков

Харьков и область технически готовы к отопительному сезону на 100%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Однако, очередная атака показала, что у нас было отключение аварийной электроэнергии. Поэтому это все усложняет проведение отопительного сезона. На 20% все объекты у нас полностью автономны», – сказал Синегубов.

По его данным, в регионе есть 913 «пунктов незламності», уже открыли более 100, остальные заработают при необходимости.