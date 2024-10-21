Live
  • Пн 21.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.73

«Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков

Общество 12:42   21.10.2024
Виктория Яковенко
«Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков скриншот

Харьков и область технически готовы к отопительному сезону на 100%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Однако, очередная атака показала, что у нас было отключение аварийной электроэнергии. Поэтому это все усложняет проведение отопительного сезона. На 20% все объекты у нас полностью автономны», – сказал Синегубов.

По его данным, в регионе есть 913 «пунктов незламності», уже открыли более 100, остальные заработают при необходимости.

Читайте также: «90% всех повреждений – окна». Синегубов о разрушениях в Харькове после удара

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 21.10: вечерние «прилеты» — что известно
Новости Харькова – главное за 21.10: вечерние «прилеты» — что известно
21.10.2024, 12:11
Пострадали 13 людей, среди них – беременная. Как выглядит Харьков после ударов
Пострадали 13 людей, среди них – беременная. Как выглядит Харьков после ударов
21.10.2024, 09:48
Коммунальщики на месте «прилета» в Основянском районе – последствия удара
Коммунальщики на месте «прилета» в Основянском районе – последствия удара
21.10.2024, 11:19
Засуха и ледяные дожди на Харьковщине. «2024-й войдет в историю» — климатолог
Засуха и ледяные дожди на Харьковщине. «2024-й войдет в историю» — климатолог
21.10.2024, 12:02
«90% всех повреждений – окна». Синегубов о разрушениях в Харькове после удара
«90% всех повреждений – окна». Синегубов о разрушениях в Харькове после удара
21.10.2024, 11:49
«Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков
«Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков
21.10.2024, 12:42

Новости по теме:

21:25
Новости Харькова – главное за 19 октября: наши – дома, планы РФ на Купянск
20:03
Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября
17:00
Оккупанты убили женщину в Купянске: во время обстрела была на улице (фото)
07:33
Успех СОУ в Кругляковке на Харьковщине: DeepState обновил карту
12:39
Работа в Харькове и области: 2 тыс. вакансий, кому готовы платить 40 тыс. грн

Вы читали новость: ««Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и область технически готовы к отопительному сезону на 100%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".