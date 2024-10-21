«Усложняет проведение отопительного сезона» — ОВА о последней атаке на Харьков
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Харьков и область технически готовы к отопительному сезону на 100%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Однако, очередная атака показала, что у нас было отключение аварийной электроэнергии. Поэтому это все усложняет проведение отопительного сезона. На 20% все объекты у нас полностью автономны», – сказал Синегубов.
По его данным, в регионе есть 913 «пунктов незламності», уже открыли более 100, остальные заработают при необходимости.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: область, отключение, отопительный, світло, свет, сезон, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и область технически готовы к отопительному сезону на 100%, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".