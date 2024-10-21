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«90% всех повреждений – окна». Синегубов о разрушениях в Харькове после удара

Происшествия 11:49   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«90% всех повреждений – окна». Синегубов о разрушениях в Харькове после удара Скриншот

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах «прилетов» КАБов по Харькову. В частности, рассказал о поврежденных зданиях.

По словам Синегубова, значительных разрушений многоэтажек в Харькове после обстрела нет. 90% разрушений – выбитые окна.

«По Основянскому району есть 12 человек, которые получили ранения. Три человека – среднее состояние тяжести, другие – легкие. По Киевскому району один человек получил ранения. Да, действительно десятки домов остались в очередной раз без окон. Имеются разрушенные нежилые помещения. Более 20 автомобилей также повреждены. В результате удара вчера произошло аварийное отключение электроснабжения у нас. В настоящее время электроснабжение у нас полностью восстановлено. И дальше наши волонтерские организации проводят оперативные ремонты, устраняют последствия этой вражеской атаки», – отметил Синегубов.

Начальник ХОВА напомнил, что также накануне враг ударил по Боровской громаде. Вследствие атаки погибло двое людей.

Читайте также: В Харькове возобновили электроснабжение после ночных «прилетов» – ХОВА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах «прилетов» КАБов по Харькову. В частности, рассказал о поврежденных зданиях.".