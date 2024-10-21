«90% всех повреждений – окна». Синегубов о разрушениях в Харькове после удара

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах «прилетов» КАБов по Харькову. В частности, рассказал о поврежденных зданиях.

По словам Синегубова, значительных разрушений многоэтажек в Харькове после обстрела нет. 90% разрушений – выбитые окна.

«По Основянскому району есть 12 человек, которые получили ранения. Три человека – среднее состояние тяжести, другие – легкие. По Киевскому району один человек получил ранения. Да, действительно десятки домов остались в очередной раз без окон. Имеются разрушенные нежилые помещения. Более 20 автомобилей также повреждены. В результате удара вчера произошло аварийное отключение электроснабжения у нас. В настоящее время электроснабжение у нас полностью восстановлено. И дальше наши волонтерские организации проводят оперативные ремонты, устраняют последствия этой вражеской атаки», – отметил Синегубов.

Начальник ХОВА напомнил, что также накануне враг ударил по Боровской громаде. Вследствие атаки погибло двое людей.