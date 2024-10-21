В Харькове возобновили электроснабжение после ночных «прилетов» – ХОВА
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал сообщила, что в трех районах Харькова вновь появился свет – он пропал накануне после ночных ударов КАБов по городу.
«О пострадавших: в больнице четыре человека, тяжелых нет», – уточнила Шаповал.
Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи. Без электроснабжения остались три района города.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 09:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили, что в трех районах Харькова вновь появился свет – он пропал после ночных ударов КАБов по городу.".