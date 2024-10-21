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В Харькове возобновили электроснабжение после ночных «прилетов» – ХОВА

Украина 09:22   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове возобновили электроснабжение после ночных «прилетов» – ХОВА Фото: Олег Синегубов/Telegram

Пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал сообщила, что в трех районах Харькова вновь появился свет – он пропал накануне после ночных ударов КАБов по городу.

«О пострадавших: в больнице четыре человека, тяжелых нет», – уточнила Шаповал.

Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи. Без электроснабжения остались три района города.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 09:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили, что в трех районах Харькова вновь появился свет – он пропал после ночных ударов КАБов по городу.".