В Харькове возобновили электроснабжение после ночных «прилетов» – ХОВА

Пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал сообщила, что в трех районах Харькова вновь появился свет – он пропал накануне после ночных ударов КАБов по городу.

«О пострадавших: в больнице четыре человека, тяжелых нет», – уточнила Шаповал.

Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи. Без электроснабжения остались три района города.