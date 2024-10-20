Удары по Харькову: Терехов о ситуации со светом, пострадавших — десять (видео)
Среди пострадавших в результате авиаударов по Харькову после 22 часов 20 октября четыре женщины в возрасте от 22 до 53 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным правоохранителей, около 22:00 враг ударил по трем районам Харькова. В части города нет электроэнергии, повреждены многоэтажки, гаражи, АЗС, частные дома и автомобили.
Как сообщил журналистам мэр Игорь Терехов, пострадавших — десять, а без электроснабжения остались три района города.
«Будем работать для того, чтобы восстановить электроснабжение и предоставить все коммунальные услуги горожанам», — сказал он.
По словам Терехова, всего было три попадания по Харькову, предварительно, корректируемыми авиабомбами. Два места «прилетов» установлены — это Основянский и Киевский районы. Третье, предварительно, также в Киевском районе.
«В Киевском районе разбиты 12 частных домов. К сожалению, есть один пострадавший. Кроме этого, в Основянском районе было попадание в помещение, в котором, к счастью, никто не находился. Но рядом многоэтажная застройка, и очень много домов пострадало. Выбито очень много окон. В Основянском районе девять раненых, среди которых мальчик. Он тоже получил ранения», — сообщил мэр.
Видео: Харьковский горсовет
Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Игорь Терехов, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 23:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди пострадавших в результате авиаударов по Харькову после 22 часов 20 октября четыре женщины в возрасте от 22 до 53 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет".