Удари по Харкову: Терехов про ситуацію зі світлом, постраждалих десять (відео)
Серед постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову після 22-ї години 20 жовтня чотири жінки віком від 22 до 53 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 37 років, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За попередніми даними правоохоронців, близько 22:00 ворог поцілив по трьох районах Харкова. У частині міста немає електроенергії, пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні доми та автівки.
Як повідомив журналістам мер Ігор Терехов, постраждалих – десятеро, а без електропостачання залишилися три райони міста.
«Будемо працювати для того, щоб відновити електропостачання і надати всі комунальні послуги містянам», — сказав він.
За словами Терехова, було три влучання по Харкову, попередньо, керованих авіабомб. Два місця «прильотів» встановлені – це Основ’янський та Київський райони. Третє, попередньо, також у Київському районі.
«У Київському районі розтрощені 12 приватних будинків. На жаль, є один постраждалий. Крім цього, в Основ’янському районі було влучання у приміщення, в якому, на щастя, ніхто не перебував. Але поряд багатоповерхова забудова, і дуже багато будинків постраждало. Вибито дуже багато вікон. Маємо в Основ’янському районі дев’ятьох поранених, серед яких хлопчик. Він теж отримав поранення», – повідомив мер.
Відео: Харківська міськрада
Нагадаємо, у Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, один «приліт» зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. У Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та високовольтні лінії електропередачі. В Основ’янському районі – багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, авіаудар, поліція Харківський області, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 23:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову після 22-ї години 20 жовтня чотири жінки віком від 22 до 53 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 37 років".