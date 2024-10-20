«Прильоти» у Харкові: де зафіксували удари, є постраждалі (доповнюється)

У Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера міста Ігоря Терехова, один “приліт” зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. Є інформація про постраждалих.

Доповнено о 23:05. Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок ударів по Харкову. Серед них є дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 22:58. За уточненою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова: у Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основʼянському районі постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, гаражі.

Доповнено о 22:43. Одного з чотирьох поранених ушпиталили, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що внаслідок удару є загоряння будинку, пошкоджені станція техобслуговування та автозаправної станції.

Доповнено о 22:37. За попередніми даними мера Харкова Ігоря Терехова, один приліт зафіксували в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів – пошкоджена автозаправка, додав мер.

22:28. За попередніми даними Олега Синєгубова, вже відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 22:10. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто – під атакою КАБ. «Прилетіло» по трьох районах Харкова. У деяких з них – проблеми зі світлом.