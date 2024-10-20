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РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом

Події 22:23   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

Вибухи в Харкові пролунали близько 22:10.

Доповнено о 22.23: начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що інформації про постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Доповнено о 22:20: Мер уточнив, що місто – під атакою КАБ. “Прилетіло” по трьох районах Харкова.

Мер Ігор Терехов о 22:10 повідомив про вибухи у Харкові.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 22:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали близько 22:10.".