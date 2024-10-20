РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом

Вибухи в Харкові пролунали близько 22:10.

Доповнено о 22.23: начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що інформації про постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Доповнено о 22:20: Мер уточнив, що місто – під атакою КАБ. “Прилетіло” по трьох районах Харкова.

Мер Ігор Терехов о 22:10 повідомив про вибухи у Харкові.