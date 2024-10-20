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Новини Харкова – головне за 20 жовтня: вночі ворог обстріляв Харків

Україна 07:16   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 20 жовтня: вночі ворог обстріляв Харків

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Вночі в Харкові лунали вибухи: куди «прилетіло», руйнування

Близько 23:50 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ.

Вночі мер Ігор Терехов повідомив про те, що в Харкові гримлять вибухи. На місце удару одразу ж виїхали профільні служби.

Пізніше стало відомо, що «прилетіло» в Новобаварському районі Харкова. За даними міського голови, внаслідок удару зруйновано приватні будинки. Потерпілих через обстріл немає, уточнив Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 07:16;

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