Новини Харкова – головне за 20 жовтня: вночі ворог обстріляв Харків

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07:15

Вночі в Харкові лунали вибухи: куди «прилетіло», руйнування

Близько 23:50 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ.

Вночі мер Ігор Терехов повідомив про те, що в Харкові гримлять вибухи. На місце удару одразу ж виїхали профільні служби.

Пізніше стало відомо, що «прилетіло» в Новобаварському районі Харкова. За даними міського голови, внаслідок удару зруйновано приватні будинки. Потерпілих через обстріл немає, уточнив Терехов.