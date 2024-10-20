РФ вдарила гібридом авіабомби та ракети: Харків після нічного обстрілу (відео)

За даними Харківської обласної прокуратури, РФ обстріляла Харків о 23.50. “Прилетіло” у Новобаварському районі.

“Влучання по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та декілька автомобілів. Травмованих осіб на місці немає. Попередньо, для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас Гром-Е1. Це – гібрид плануючої авіабомби та ракети. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 438 ККУ. Це – порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори та слідчі”, – повідомив прессекретар обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи чули о 23.50. Як повідомив мер Ігор Терехов, на місце “прильоту” одразу ж виїхали профільні служби. Постраждалих внаслідок обстрілу немає, – уточнив міський голова.