РФ ударила гибридом авиабомбы и ракеты: Харьков после ночного обстрела (видео)
По данным Харьковской областной прокуратуры, РФ обстреляла Харьков в 23:50. «Прилетело» в Новобаварском районе.
«Попадание по открытой местности. В результате взрыва были незначительно повреждены несколько частных жилых домов и несколько автомобилей. Травмированных на месте нет. Предварительно, для обстрела враг использовал авиационный боеприпас Гром-Е1. Это – гибрид планирующей авиабомбы и ракеты. По факту этого военного преступления открыто уголовное производство по ч.1 статьи 438 УКУ. Это – нарушение законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры и следователи», – сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, взрывы слышали в 23:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, на место «прилета» сразу же выехали профильные службы. Пострадавших вследствие обстрела нет, – отметил городской голова.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 07:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, РФ обстреляла Харьков в 23:50. «Прилетело» в Новобаварском районе. ".