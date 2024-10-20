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РФ ударила гибридом авиабомбы и ракеты: Харьков после ночного обстрела (видео)

Происшествия 07:40   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила гибридом авиабомбы и ракеты: Харьков после ночного обстрела (видео)

По данным Харьковской областной прокуратуры, РФ обстреляла Харьков в 23:50. «Прилетело» в Новобаварском районе. 

«Попадание по открытой местности. В результате взрыва были незначительно повреждены несколько частных жилых домов и несколько автомобилей. Травмированных на месте нет. Предварительно, для обстрела враг использовал авиационный боеприпас Гром-Е1. Это – гибрид планирующей авиабомбы и ракеты. По факту этого военного преступления открыто уголовное производство по ч.1 статьи 438 УКУ. Это – нарушение законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры и следователи», – сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы слышали в 23:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, на место «прилета» сразу же выехали профильные службы. Пострадавших вследствие обстрела нет, – отметил городской голова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, РФ обстреляла Харьков в 23:50. «Прилетело» в Новобаварском районе. ".