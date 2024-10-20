Live
  • Вс 20.10.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения

Происшествия 07:08   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Около 23:50 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу КАБ. 

Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове гремят взрывы. На место удара сразу же выехали профильные службы. 

Позже стало известно, что «прилетело» в Новобаварском районе Харькова. По данным городского головы, вследствие удара разрушены частные дома. Пострадавших из-за обстрела нет, уточнил Терехов.

Читайте также: Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
18.10.2024, 22:12
Новости Харькова – главное за 20 октября: ночью враг обстрелял Харьков
Новости Харькова – главное за 20 октября: ночью враг обстрелял Харьков
20.10.2024, 07:16
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
20.10.2024, 07:08
Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября
Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября
19.10.2024, 20:03
Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории
20.10.2024, 06:00
РФ ударила гибридом авиабомбы и ракеты: Харьков после ночного обстрела (видео)
РФ ударила гибридом авиабомбы и ракеты: Харьков после ночного обстрела (видео)
20.10.2024, 07:40

Новости по теме:

20:38
Полутонный КАБ уничтожили защитники под Харьковом (видео)
16:52
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
08:14
КАБами бил враг по Харьковщине в течение суток – последствия обстрелов
16:34
За сутки на Харьковщине – 12 ударов КАБами: Синегубов об обстрелах и фронте
17:55
Авиация РФ сбросила КАБы на пригород Харькова: есть пострадавшие

Вы читали новость: «Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:04 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу КАБ. ".