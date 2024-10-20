Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
Около 23:50 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу КАБ.
Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове гремят взрывы. На место удара сразу же выехали профильные службы.
Позже стало известно, что «прилетело» в Новобаварском районе Харькова. По данным городского головы, вследствие удара разрушены частные дома. Пострадавших из-за обстрела нет, уточнил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, прилетело, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:04 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу КАБ. ".