Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины
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В течение суток вражеских ударов по Харькову не зафиксировано. Однако «прилеты» были в области, об их последствиях сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Около 14:20 поселок Золочев. Зафиксирован удар неустановленного вражеского БпЛА. Пострадавших и разрушений нет. Обратился за медицинской помощью 77-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеских обстрелов накануне в селе Подолы», — рассказал Синегубов.
Он также проинформировал, что в результате усиления эвакуации из Купянского и Боровского направлений вывезли 289 человек, в том числе 11 детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, обстрел, синегубов, удар, Харьков, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 08:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток вражеских ударов по Харькову не зафиксировано. Однако «прилеты» были в области, об их последствиях сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".