Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины

В течение суток вражеских ударов по Харькову не зафиксировано. Однако «прилеты» были в области, об их последствиях сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Около 14:20 поселок Золочев. Зафиксирован удар неустановленного вражеского БпЛА. Пострадавших и разрушений нет. Обратился за медицинской помощью 77-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеских обстрелов накануне в селе Подолы», — рассказал Синегубов.

Он также проинформировал, что в результате усиления эвакуации из Купянского и Боровского направлений вывезли 289 человек, в том числе 11 детей.