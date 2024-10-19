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Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины

Общество 08:31   19.10.2024
Виктория Яковенко
Удар вражеского БпЛА, раненный на Купянщине – ХОВА об обстрелах Харьковщины Скриншот

В течение суток вражеских ударов по Харькову не зафиксировано. Однако «прилеты» были в области, об их последствиях сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Около 14:20 поселок Золочев. Зафиксирован удар неустановленного вражеского БпЛА. Пострадавших и разрушений нет. Обратился за медицинской помощью 77-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеских обстрелов накануне в селе Подолы», — рассказал Синегубов.

Он также проинформировал, что в результате усиления эвакуации из Купянского и Боровского направлений вывезли 289 человек, в том числе 11 детей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток вражеских ударов по Харькову не зафиксировано. Однако «прилеты» были в области, об их последствиях сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".