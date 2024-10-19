Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини
Впродовж доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано. Однак «прильоти» були в області, про їхні наслідки повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 14:20 селище Золочів. Зафіксований удар невстановленого ворожого БпЛА. Постраждалих та руйнувань немає. Звернувся за медичною допомогою 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні у селі Подоли», – розповів Синєгубов.
Він також поінформував, що в результаті посилення евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків вивезли 289 людей, серед них 11 дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, обстріл, сінєгубов, удар, Харків, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 08:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано. Однак «прильоти» були в області, про їхні наслідки повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".