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Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини

Суспільство 08:31   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини

Впродовж доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано. Однак «прильоти» були в області, про їхні наслідки повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 14:20 селище Золочів. Зафіксований удар невстановленого ворожого БпЛА. Постраждалих та руйнувань немає. Звернувся за медичною допомогою 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні у селі Подоли», – розповів Синєгубов.

Він також поінформував, що в результаті посилення евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків вивезли 289 людей, серед них 11 дітей.

Читайте також: Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано. Однак «прильоти» були в області, про їхні наслідки повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".