Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини

Впродовж доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано. Однак «прильоти» були в області, про їхні наслідки повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 14:20 селище Золочів. Зафіксований удар невстановленого ворожого БпЛА. Постраждалих та руйнувань немає. Звернувся за медичною допомогою 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні у селі Подоли», – розповів Синєгубов.

Він також поінформував, що в результаті посилення евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків вивезли 289 людей, серед них 11 дітей.