Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Впродовж доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Алісівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку супротивник чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість боїв за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.