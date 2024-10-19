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Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Суспільство 08:20   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Алісівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку супротивник чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість боїв за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Алісівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".