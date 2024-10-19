Успіх СОУ у Кругляківці на Харківщині: DeepState оновив карту
Фото: ОТУВ “Харків”
Вночі 19 жовтня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Харківщині.
Як повідомили аналітики, Сили оборони України відкинули ворога у Кругляківці, що на Куп’янщині.
Нагадаємо, у ГУР МОУ поінформували, що село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога. Операцію з повернення контролю за важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом провели в період з 7 по 14 жовтня воїни підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: DeepState, карта, Кругялковка, область, Харківська;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 07:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 19 жовтня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Харківщині.".