Успіх СОУ у Кругляківці на Харківщині: DeepState оновив карту

Вночі 19 жовтня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Харківщині.

Як повідомили аналітики, Сили оборони України відкинули ворога у Кругляківці, що на Куп’янщині.

Нагадаємо, у ГУР МОУ поінформували, що село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога. Операцію з повернення контролю за важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом провели в період з 7 по 14 жовтня воїни підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.