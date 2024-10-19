Live
  • Сб 19.10.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Успіх СОУ у Кругляківці на Харківщині: DeepState оновив карту

Суспільство 07:33   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Успіх СОУ у Кругляківці на Харківщині: DeepState оновив карту Фото: ОТУВ “Харків”

Вночі 19 жовтня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Харківщині.

Як повідомили аналітики, Сили оборони України відкинули ворога у Кругляківці, що на Куп’янщині.

отбросили россиян в Крягляковке
скриншот

Нагадаємо, у ГУР МОУ поінформували, що село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога. Операцію з повернення контролю за важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом провели в період з 7 по 14 жовтня воїни підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Читайте також: Куди дійшов ворог: DeepState пояснив операцію ГУР у Кругляківці на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини
Удар ворожого БпЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріли Харківщини
19.10.2024, 08:31
Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
19.10.2024, 08:20
Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина
Приватний дім горів на Харківщині: загинула людина
19.10.2024, 08:07
95 українських воїнів повернулися додому з полону РФ: є захисники Харківщини
95 українських воїнів повернулися додому з полону РФ: є захисники Харківщини
19.10.2024, 07:50
Сьогодні 19 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 жовтня: яке свято та день в історії
19.10.2024, 06:00
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: наші – вдома, смертельна пожежа, бої
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: наші – вдома, смертельна пожежа, бої
19.10.2024, 08:34

Новини за темою:

21:29
Куди дійшов ворог: DeepState пояснив операцію ГУР у Кругляківці на Харківщині
16:50
Росіян вибили з лісу на півночі Харківщини: DeepState оновив карту
12:27
Ворог наближається до Харківщини: РФ окупувала Стельмахівку (карта DeepState)
07:46
РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW
19:30
Росіяни просунулися біля Кругляківки на Харківщині – DeepState

Ви читали новину: «Успіх СОУ у Кругляківці на Харківщині: DeepState оновив карту»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 19 жовтня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій на Харківщині.".