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Успех СОУ в Кругляковке на Харьковщине: DeepState обновил карту

Общество 07:33   19.10.2024
Виктория Яковенко
Успех СОУ в Кругляковке на Харьковщине: DeepState обновил карту Фото: ОТГВ «Харьков»

Ночью 19 октября авторы проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области.

Как сообщили аналитики, Силы обороны Украины отбросили врага в Кругляковке, что на Купянщине.

отбросили россиян в Крягляковке
скриншот

Напомним, в ГУР МОУ проинформировали, что село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага. Операцию по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом провели в период с 7 по 14 октября воины подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура ГУР МОУ при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 19 октября авторы проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области.".