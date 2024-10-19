Успех СОУ в Кругляковке на Харьковщине: DeepState обновил карту

Ночью 19 октября авторы проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области.

Как сообщили аналитики, Силы обороны Украины отбросили врага в Кругляковке, что на Купянщине.

Напомним, в ГУР МОУ проинформировали, что село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага. Операцию по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом провели в период с 7 по 14 октября воины подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура ГУР МОУ при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.