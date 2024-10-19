Успех СОУ в Кругляковке на Харьковщине: DeepState обновил карту
Фото: ОТГВ «Харьков»
Ночью 19 октября авторы проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области.
Как сообщили аналитики, Силы обороны Украины отбросили врага в Кругляковке, что на Купянщине.
Напомним, в ГУР МОУ проинформировали, что село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага. Операцию по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом провели в период с 7 по 14 октября воины подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура ГУР МОУ при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: DeepState, карта, Кругялковка, область, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 07:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 19 октября авторы проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области.".