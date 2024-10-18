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Куда дошел враг: DeepState пояснил операцию ГУР в Кругляковке на Харьковщине

Общество 21:29   18.10.2024
Елена Нагорная
Куда дошел враг: DeepState пояснил операцию ГУР в Кругляковке на Харьковщине Скриншот

Военные РФ начали заходить на северные окраины села Кругляковка Купянского района и пробовать закрепляться, но этому помешали бойцы Сил обороны, которые зачистили район и полностью вернули населенный пункт под свой контроль.

Так аналитики проекта DeepState прокомментировали информацию Главного управления разведки МОУ об освобождении от российских захватчиков Кругляковки, об оккупации которой до этого не сообщали ни официальные источники, ни эксперты.

В DeepState отметили, что ГУР показало кадры работы защитников на северных окраинах села.

«Россияне постоянно оказывают давление на село, пытаясь взять его под контроль, а также физически выйти на переправу Кругляковка-Сеньково, которая играет важную роль в логистике, хотя огневой контроль врага данного участка есть давно, в частности, дронами… В дальнейшем будет видно, продолжатся ли штурмы и какие ресурсы будет готов задействовать враг», — пишут аналитики.

Ранее в ГУР МОУ проинформировали, что село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага. Операцию по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом провели в период с 7 по 14 октября воины подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура ГУР МОУ при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Видео: ГУР МОУ/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 21:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ начали заходить на северные окраины села Кругляковка Купянского района и пробовать закрепляться, но этому помешали бойцы Сил обороны".