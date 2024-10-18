«Видим ухудшение в Куриловской громаде» – Канашевич о ситуации на Купянщине
Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что ночь на Купянщине прошла без обстрелов, однако это вовсе не успокаивает.
Спокойная ночь без «прилетов» – скорее исключение, отметил Канашевич. Ведь в целом ситуация в Купянском районе остается сложной, а в некоторых громадах обстановка только ухудшается. Поэтому в который раз призывают жителей эвакуироваться в безопасные регионы.
«Так как ситуация становится угрожающей, враг продолжает давить по всем линиям фронта, постоянно обстреливать с применением любого оружия, мы видим значительное ухудшение ситуации в Куриловской громаде. Соответственно, призываем оттуда людей уезжать. И сейчас с помощью ХОВА, координационного гуманитарного центра, волонтерских групп, ГСЧС, полиция – все привлечены к тому, чтобы все могли уехать. За минувшие сутки у нас выехало 190 человек, на сегодняшний день более 200 человек записались на эвакуацию. У нас продолжается эвакуация детей с родителями. Из 269 детей у нас выехали 244, еще 25 детей Куриловской, Кондрашевской громады – сейчас работаем с родителями и также просим их поскорее собираться и выезжать в более безопасные места», – сказал Канашевич.
Как можно быстрее эвакуироваться призывают еще и из-за холодов – в домах на левобережье речки Оскол нет ни отопления, ни света, ни газа, также в дома не подается вода. Восстановить коммуникации невозможно из-за обстрелов, а также – отсутствия специалистов. Работники также покидают район вместе с семьями из-за угрозы вражеских ударов, объяснил Канашевич.
Читайте также: «Страшнее всего — ночью» — что говорят спасенные из Купянска (видео)
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, принудительная эвакуация, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Видим ухудшение в Куриловской громаде» – Канашевич о ситуации на Купянщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 09:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что ночь на Купянщине прошла без обстрелов, однако это вовсе не успокаивает.".