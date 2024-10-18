«Видим ухудшение в Куриловской громаде» – Канашевич о ситуации на Купянщине

Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что ночь на Купянщине прошла без обстрелов, однако это вовсе не успокаивает.

Спокойная ночь без «прилетов» – скорее исключение, отметил Канашевич. Ведь в целом ситуация в Купянском районе остается сложной, а в некоторых громадах обстановка только ухудшается. Поэтому в который раз призывают жителей эвакуироваться в безопасные регионы.

«Так как ситуация становится угрожающей, враг продолжает давить по всем линиям фронта, постоянно обстреливать с применением любого оружия, мы видим значительное ухудшение ситуации в Куриловской громаде. Соответственно, призываем оттуда людей уезжать. И сейчас с помощью ХОВА, координационного гуманитарного центра, волонтерских групп, ГСЧС, полиция – все привлечены к тому, чтобы все могли уехать. За минувшие сутки у нас выехало 190 человек, на сегодняшний день более 200 человек записались на эвакуацию. У нас продолжается эвакуация детей с родителями. Из 269 детей у нас выехали 244, еще 25 детей Куриловской, Кондрашевской громады – сейчас работаем с родителями и также просим их поскорее собираться и выезжать в более безопасные места», – сказал Канашевич.

Как можно быстрее эвакуироваться призывают еще и из-за холодов – в домах на левобережье речки Оскол нет ни отопления, ни света, ни газа, также в дома не подается вода. Восстановить коммуникации невозможно из-за обстрелов, а также – отсутствия специалистов. Работники также покидают район вместе с семьями из-за угрозы вражеских ударов, объяснил Канашевич.