“Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що ніч на Куп’янщині пройшла без обстрілів, проте це зовсім не заспокоює.

Спокійна ніч без “прильотів” – скоріше виняток, зазначив Канашевич. Адже загалом ситуація в Куп’янському районі залишається складною, а в деяких громадах – лише погіршується. Тому вкотре закликають мешканців евакуюватись у безпечні регіони.

“Ситуація стає загрозлива, ворог продовжує тиснути по всіх лініях фронту, постійно обстрілювати із застосуванням будь-якої зброї, ми бачимо значне погіршення ситуації в Курилівський громаді. Відповідно, закликаємо звідти людей виїжджати. І наразі за допомогою ХОВА, координаційного гуманітарного центру, волонтерських груп, ДСНС, поліція, – всі залучені до того, аби всі могли виїхати. За минулу добу в нас виїхало 190 людей, на цю добу – понад 200 людей записалися на евакуацію. У нас продовжується примусова евакуація дітей із батьками. Наразі із 269 дітей у нас виїхали 244, ще 25 дітей Курилівської, Кіндрашівської громади – зараз працюємо з батьками й так само просимо їх скоріше збиратися і виїжджати в більш безпечні місця”, – сказав Канашевич.

Якнайшвидше евакуюватися закликають ще й через холоди – в будинках на лівобережжі річки Оскіл немає ні опалення, ні світла, ні газу, також у будинки не подається вода. Відновити комунікації неможливо через обстріл, а також – відсутність фахівців. Працівники також залишають район разом із сім’ями через загрозу ворожих ударів, пояснив Канашевич.