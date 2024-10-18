Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
Село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага.
Операцию по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом провели в период с 7 по 14 октября воины подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура ГУР МОУ при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, информируют в Главном управлении разведки.
«Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение — штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника», — рассказали в ГУР.
В ближних боях враг потерял более чем взвод пехоты. Спецназовцы также взяли оккупантов в плен и получили от них важные разведданные.
Видео: ГУР МОУ/Telegram
Отметим, что об оккупации Кругляковки ранее не сообщали ни официальные источники, ни аналитики.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГУР, Кругляковка, Купянский район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага.".