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Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)

Происшествия 19:05   18.10.2024
Елена Нагорная
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео) Карта DeepState

Село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага.

Операцию по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом провели в период с 7 по 14 октября воины подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура ГУР МОУ при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, информируют в Главном управлении разведки.

«Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение — штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника», — рассказали в ГУР.

В ближних боях враг потерял более чем взвод пехоты. Спецназовцы также взяли оккупантов в плен и получили от них важные разведданные.

Видео: ГУР МОУ/Telegram

Отметим, что об оккупации Кругляковки ранее не сообщали ни официальные источники, ни аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 19:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Кругляковка Купянского района Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили от оккупантов, а также заминировали пути передвижения врага.".