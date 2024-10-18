Дорога на Куп’янськ: ГУР вибило ворога з важливого села на Харківщині (відео)

Село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога.

Операцію з повернення контролю за важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом провели в період з 7 по 14 жовтня воїни підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, інформують у Головному управлінні розвідки.

«Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили й продовжили витискати противника», – розповіли в ГУР.

У ближніх боях ворог втратив більш ніж взвод піхоти. Спецпризначенці також взяли окупантів у полон та отримали від них важливі розвіддані.

Відео: ГУР МОУ/телеграм

Зазначимо, що про окупацію Кругляківки раніше не повідомляли ані офіційні джерела, ані аналітики.