Дорога на Куп’янськ: ГУР вибило ворога з важливого села на Харківщині (відео)
Село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога.
Операцію з повернення контролю за важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом провели в період з 7 по 14 жовтня воїни підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, інформують у Головному управлінні розвідки.
«Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили й продовжили витискати противника», – розповіли в ГУР.
У ближніх боях ворог втратив більш ніж взвод піхоти. Спецпризначенці також взяли окупантів у полон та отримали від них важливі розвіддані.
Відео: ГУР МОУ/телеграм
Зазначимо, що про окупацію Кругляківки раніше не повідомляли ані офіційні джерела, ані аналітики.
Читайте також: “Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: ГУР, Кругляковка, Купянский район, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дорога на Куп’янськ: ГУР вибило ворога з важливого села на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога".