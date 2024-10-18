Куди дійшов ворог: DeepState пояснив операцію ГУР у Кругляківці на Харківщині

Військові РФ почали заходити на північні околиці села Кругляківка Куп’янського району та намагатися закріплюватись, але цьому завадили бійці Сил оборони, які зачистили район та повністю повернули населений пункт під свій контроль.

Так аналітики проєкту DeepState прокоментували інформацію Головного управління розвідки МОУ щодо звільнення від російських загарбників Кругляківки, про окупацію якої раніше не повідомляли ані офіційні джерела, ані експерти.

У DeepState зазначили, що ГУР показало кадри роботи захисників на північних околицях села.

«Росіяни постійно здійснюють тиск на село, намагаючись взяти його під контроль, а також фізично вийти на переправу Кругляківка-Сенькове, яка відіграє важливу роль в логістиці, хоча вогневий контроль ворога даної ділянки є давно, зокрема, дронами… Надалі буде видно, чи продовжаться штурми і які ресурси буде готовий задіяти ворог», – пишуть аналітики.

Раніше у ГУР МОУ поінформували, що село Кругляківка Куп’янського району Харківської області українські захисники звільнили та зачистили від окупантів, а також замінували шляхи пересування ворога. Операцію з повернення контролю за важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом провели в період з 7 по 14 жовтня воїни підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

Відео: ГУР МОУ/телеграм