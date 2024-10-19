Авиаудар, 23 боя на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

В течение суток враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Алисовка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боев за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степовой Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.