Вночі в Харкові лунали вибухи: куди «прилетіло», руйнування

Близько 23:50 в Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ.

Вночі мер Ігор Терехов повідомив про те, що в Харкові гримлять вибухи. На місце удару одразу ж виїхали профільні служби.

Пізніше стало відомо, що “прилетіло” по Новобаварському району Харкова. За даними міського голови, внаслідок удару зруйновані приватні будинки. Потерпілих через обстріл немає, уточнив Терехов.