Вночі в Харкові лунали вибухи: куди «прилетіло», руйнування
Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos
Близько 23:50 в Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ.
Вночі мер Ігор Терехов повідомив про те, що в Харкові гримлять вибухи. На місце удару одразу ж виїхали профільні служби.
Пізніше стало відомо, що “прилетіло” по Новобаварському району Харкова. За даними міського голови, внаслідок удару зруйновані приватні будинки. Потерпілих через обстріл немає, уточнив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:04 в Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ. ".