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Вночі в Харкові лунали вибухи: куди «прилетіло», руйнування

Події 07:08   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Харкові лунали вибухи: куди «прилетіло», руйнування Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

Близько 23:50 в Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ. 

Вночі мер Ігор Терехов повідомив про те, що в Харкові гримлять вибухи. На місце удару одразу ж виїхали профільні служби. 

Пізніше стало відомо, що “прилетіло” по Новобаварському району Харкова. За даними міського голови, внаслідок удару зруйновані приватні будинки. Потерпілих через обстріл немає, уточнив Терехов.

Читайте також: Удар ворожого БПЛА, поранений на Куп’янщині – ХОВА про обстріл Харківщини 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:04 в Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту КАБ. ".