Хмарно, але без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 21 жовтня
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 21 жовтня, в Харкові та області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.
У Харкові вночі стовпчик термометра показуватиме від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – від 13 до 15 градусів.
В області температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів, вдень – від 11 до 16 градусів.
Вітер – північний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 17:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 21 жовтня, в Харкові та області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.".