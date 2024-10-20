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Хмарно, але без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 21 жовтня

Погода 17:29   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 21 жовтня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 21 жовтня, в Харкові та області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.

У Харкові вночі стовпчик термометра показуватиме від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – від 13 до 15 градусів.

В області температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів, вдень – від 11 до 16 градусів.

Вітер – північний – 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 21 жовтня, в Харкові та області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.".