Хмарно, але без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 21 жовтня

У понеділок, 21 жовтня, в Харкові та області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.

У Харкові вночі стовпчик термометра показуватиме від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – від 13 до 15 градусів.

В області температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів, вдень – від 11 до 16 градусів.

Вітер – північний – 5-10 м/с.